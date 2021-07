Prima amichevole del Napoli di Luciano Spalletti e prima formazione della nuova stagione. Il Napoli sfida nel test match la Bassa Anaunia e con tanti assenti per le Nazionali il tecnico azzurro deve dare spazio a coloro che sono in ritiro. In ogni caso gli azzurri possono contare in attacco su Osimhen e Politano con Koulibaly baluardo in difesa. In campo dal primo minuto anche Ounas e Lobotka, due dei calciatori che vengono tenuti sott’occhio dal tecnico azzurro e che potrebbero restare in rosa.

Formazione Napoli (4-2-3-1): Contini, Malcuit, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Elmas, Ounas, Osimhen.

DIRETTA NAPOLI-BASSA ANAUNIA

8′ Conclusione di Zedadka dalla distanza, blocca il portiere avversario

Comincia il secondo tempo, cambia la formazione: Contini; Zanoli, Rrahmani, Luperto, Costa; Palmiero,

Gaetano; Tutino, Ciciretti, Zedadka; Petagna.

Finisce primo tempo: Napoli-Bassa Anuania 7-0.

45′ GOL di Lobotka. Bel tiro all’incrocio dei pali di Lobotka. Napoli-Bassa Anuania 7-0.

37 GOL di Osimhen. Poker del nigeriano. Elmas calcia ma il portiere la devia ed è lesto Osimhen a ribadirla in rete. Napoli-Bassa Anuania 6-0.

35′ GOL di Osimhen. Terzo gol del nigeriano. Ripartenza del Napoli con Ounas che serve in profondità il nigeriano. Osimhen è bravo a superare il portiere che esce anche oltre la sua area di rigore. Napoli-Bassa Anuania 5-0.

30′ Traversa di Elmas: il macedone si libera di un avversario, il tiro è potente ma colpisce il montante.

28′ il Napoli manovra con Demme. Bella azione che libera Elmas in area di rigore, il macedone davanti al portiere è impreciso.

24′ Osimhen controlla di petto e apre per Elmas che riparte in contropiede, il macedone entra in rea rigore e calcia. Deviazione e calcio d’angolo.

20′ GOL di Osimhen. Quarto gol del Napoli ancora Osimhen che firma una doppietta. Tiro dal limite per il nigeriano. Napoli-Bassa Anuania 4-0.

15′ GOL di Manolas. Ancora assist di Politano che da corner trova Manolas che colpisce benissimo la palla e scaraventa in rete. Napoli-Bassa Anuania 3-0.

13′ gol annullato per fuorigioco a Osimhen servito da Mario Rui, precedentemente liberato da un cambio di gioco di Ounas.

11′ Osimhen serve in area Ounas: elastico dell’attaccante del Napoli che poi tira di sinistro ma la palla esce a lato

8‘ GOL di Osimhen! Gli azzurri raddoppiano. Ancora Politano cerca e trova l’imbucata per Osimhen che davanti al portiere avversario lo scavalca con un tocco morbio. Napoli-Bassa Anuania 2-0.

6′ triangolazione tra Elmas e Malcuit, cross al centro ma Osimhen viene anticipato dal portiere avversario.

4′ GOL di Elmas: Azzurri subito in vantaggio con Elmas che segna su assist di Politano. Tiro del macedone non irresistibile ed errore del portiere avversario evidente.

Dove vedere Napoli-Bassa Anaunia

L’amichevole del Napoli si giocherà alle 17.30 ma non ci sarà alcuna copertura televisiva, né locale né nazionale. E’ molto probabile che al termine della stessa saranno pubblicati gli highlights del match sui canali social del Napoli Calcio.

