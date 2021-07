Amichevole Napoli- Bassa Anaunia. Spalletti in ritiro a Dimaro, disputerà la prima amichevole della stagione . Al tecnico non è sfuggito il particolare della continuità con l’anno dei 91 punti.

Luciano Spalletti è scaramantico, il tecnico toscano ha portato nuova linfa nel Napoli. Gli azzurri scossi dalla mancata qualificazione in champions league dopo la sciagurata gara contro il Verona. Spalletti ha mostrato di apprezzare molto la cultura napoletana svelando anche un lato scaramantico, tipico dei partenopei.

Il tecnico ha fatto presente al gruppo azzurro come l’amichevole di oggi contro la Bassa Anaunia è la stessa dell’anno fantastico dei 91 punti con Sarri, stagione in cui lo Scudetto sfuggì per un nulla. Il 12 luglio 2017 la squadra azzurra vinse infatti la medesima sfida per 17-0, con reti, tra le altre, di Mertens (5) e di Insigne (2). Quest’ultimo ebbe l’onore di realizzare il primo gol ufficiale della stagione. Gli azzurri vinsero poi 7-0 la successiva amichevole con l’AC Trento.

Amichevole Napoli Bassa Anaunia

L’amichevole tra il Napoli e il Bassa Anaunia , come ogni stagione, le partite della pre-season saranno in pay per view al costo di 10 euro. Una volta acquistato il match, l’abbonato potrà seguire il match in streaming gratis sull’applicazione Sky-Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili.I prossimi impegni degli azzurri di Luciano Spalletti sono previsti per sabato 24 luglio, contro la Pro Vercelli al Centro Sportivo di Dimaro; e per il 31 luglio, contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Questo il programma ufficiale:

Napoli-Pro Vercelli, ore 17.30

Napoli-Bayern Monaco, ore 16:30

Napoli Bassa Anaunia : probabili formazioni

Con Meret e Ospina ancora in vacanza, ecco che questa sera potrebbe esserci spazio per Idasiak tra i pali, mentre di fronte al portiere della primavera azzurra potrebbero farsi avanti Manolas e Luperto, con Koulibaly pronto per la ripresa: Malcuit e Costa potrebbero essere i giocatori indicati a guardia delle corsie. A centrocampo sicure le maglie di Demme e Elmas, anche se Lobotka cerca spazio: Zielinski potrebbe poi essere il punto di riferimento sulla linea della trequarti, a supporto di Ciciretti, Osimhen e Ounas. Attenzione però anche a Petagna e Politano sempre a disposizione, mentre Tutino è in forse viste le ultime trame di calciomercato.

