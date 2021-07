Il rinnovo di Lorenzo Insigne è una mannaia sospesa sul Napoli. Il capitano e capitano campione d’Europa con l’Italia è in scadenza di contratto nel 2022, Insigne non accetta offerte a ribasso rispetto ai 4,5ml che guadagna oggi, anche perchè sa che questo potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere delle Sport, nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio per la permanenza di Insigne in maglia azzurra.

RINNOVO INSIGNE: L’IDEA DEL NAPOLI

“Insigne vuole guadagnare più dei 5 milioni attuali, vuole un aumento, e il Napoli non ha intenzione di concederglielo. De Laurentiis, del resto, è stato chiarissimo sin dal tramonto della qualificazione in Champions: frantumata la base di una cinquantina di milioni di introiti, per il secondo anno consecutivo, bisogna privilegiare le cessioni e soprattutto la riduzione del monte ingaggi.

Un mantra che fa il paio con la crisi dilagante che sta stritolando il mondo del calcio, fino a far scricchiolare pilastri come il Real, il Barça e Messi. Già, Leo: il suo rinnovo con il Barcellona può essere uno spunto. Un’idea di escamotage alternativi. Cose a cui Lorenzo ha già pensato: senza un ritocco dell’ingaggio, infatti, vorrebbe poter gestire i diritti d’immagine, tabù mai sfatato in questa gestione. O magari potrebbe spalmare la cifra desiderata, o giù di lì, giocando sulla durata. Si vedrà, quando sarà. Anzi, come ha detto De Laurentiis: sarà quel che sarà”.

