Fedele difende De Laurentiis: “Giudizi negativi inaccettabili, giusto difendere l’azienda. Vi spiego”

Enrico Fedele difende Aurelio De Laurentiis. L’ex procuratore e dirigente sportivo si pone a difensa del patron azzurro che viene attaccato su più fronti. Sul calciomercato il Napoli è pronto a vendere chiunque, basta che arrivi una buona offerta. Ma anche dal punto di vista organizzativo arrivano critiche, come ad esempio sulla questione del materiale tecnico che mancherà in entrambi i ritiri del Napoli. Ci sono molti tifosi che pensano che De Laurentiis sia la ‘rovina’ del Napoli e che lo stesso patron stia distruggendo il club: “Non sono assolutamente d’accordo – dice Fedele – questo è un giudizio inaccettabile”.

Proteggere l’azienda SSCN

Secondo Fedele in questo momento Aurelio De Laurentiis sta guardando alla “salute della sua azienda, non può fare altro che agire in un determinato modo. Perché non vende il Napoli? Va sempre trovato chi lo acquisti, questo Napoli. L’importante è la chiarezza: se Aurelio De Laurentiis dice che più di tanto non può fare, nessuno può criticarlo. Basta parlare senza peli sulla lingua, non nascondersi e dire le cose come stanno”.

Leggi anche: