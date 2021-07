RAI: “Di Lorenzo piace all’Atletico, De Laurentiis pronto a vendere. La situazione di Kouliblay”

Calciomercato Napoli con Ciro Venerato e le ultime novità. Gli azzurri pensano soprattutto alle trattative in uscita, fondamentali per sbloccare il mercato azzurro. La sessione estiva di contrattazioni è cominciata in sordina causa Covid e crisi. Tranne il PSG nessuno si è lanciato in acquisti clamorosi ed anche il Napoli non si è ancora sbilanciato. La società partenopea vuole concludere qualche affare in uscita ma vendere diventa molto complicato. De Laurentiis non ha problemi a cedere qualsiasi calciatore ma al giusto prezzo.

Mercato Napoli: le trattative in uscita

Ciro Venerato riporta le ultime novità di calciomercato del Napoli:

Di Lorenzo: “L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio perché perder Trippier, il Napoli è disposto a cederlo ma non scende sotto i 20 milioni di euro”.

Tutino: “Lo vuole il Parma che offre 5,5 milioni di euro. Al momento il Napoli è sceso a 6,5 milioni di euro. Il calciatore ha già preso accordi con la società ducale”.

Koulibaly: “Il suo agente ha portato due offerte al presidente De Laurentiis. Il PSG offre 40 milioni di euro, il Manchester United arriva appena 30. Entrambe le proposte sono state spedite al mittente, il Napoli non cede il calciatore per meno di 55/60 milioni di euro ed a questo punto Spalletti spera di tenerlo perché punta molto sul difensore senegalese”.

