Aurelio de Laurentiiss ha imposto una regola sul tetto ingaggi. La mancata qualificazione alla prossima Champions League costringerà il Napoli a rivedere i costi e non potrà alzare l’asticella. Il mercato dei partenopei inevitabilmente ne risentirà per far rifiatare le casse societarie.

Come riporta il quotidiano la Repubblica, De Laurentiis vuole alleggerire i costi del club azzurro appesantito da 150 milioni lordi d’ingaggi annuali. Il patron del calcio Napoli ha introdotto una nuova “regola”.

Nessun aumento di stipendio, i giocatori azzurri sono avvertiti, chi vuole aumenti salariali non sarà accontentato. Qualcuno inizia già a tremare.

“Non è più tempo di aumenti di stipendi (casomai di tagli) e la regola sarà uguale per tutti, senza eccezioni. Non ci sono più incedibili e chi è convinto di meritare un trattamento economico migliore può dunque sperare solo che si faccia avanti un acquirente, mettendo però nel conto di cambiare aria. Ma di offerte per ora non ne sono arrivate. Nessuno ha mostrato interesse per i big del Napoli e allo stesso tempo De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svenderli”.