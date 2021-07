Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne non si son o ancora parlati. Il patron del calcio Napoli non ha fretta e aspetta il ritorno del capitano dalle vacanze. Il contratto di insigne con il Napoli scade tra un anno e il rischio che corre De Laurentiis è quello di perderlo a parametro zero. Ne parla l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno

“Il rinnovo a cifre superiori (rispetto ai 4,5 milioni che Insigne percepisce), non è contemplato. Poi c’è il sentimento che può e, in questo caso, dovrà fare la differenza. Che in buona sostanza sta per «senso di appartenenza» che, per De Laurentiis, un napoletano nato e cresciuto nella sua terra dovrà sentire e quindi dimostrare. Con Lorenzo non ha ancora parlato, nè ha riflettuto sulla proposta da fargli. De Laurentiis però lascia intendere a Insigne che è pronto a parlargli. «Se mi chiama, ci vediamo e parliamo». Lo sta aspettando, dunque”.