Maglie Armani Napoli, la vendita al pubblico solo a stagione inoltrata. De Laurentiis: “Ho curato tutto io”

Aurelio De Laurentiis interviene sulle maglie Armani. Il presidente del Napoli ha annunciato che tutto il materiale sarà pronto entro il 20 agosto. Quindi fino ad allora i giocatori continueranno a svolgere il ritiro con le maglie rattoppate. In pratica tutto il materiale arriverà appena due giorni prima dell’avvio della nuova stagione calcistica che comincia il 22 agosto col Venezia (ecco il calendario).

Quando arriverà la vendita al pubblico? “Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia e anche in Italia. Gradualmente il materiale sarà spedito da Shanghai, ma ovviamente la squadra avrà la priorità. Quando poi saremo pronti, partirà anche la vendita al pubblico: ritengo entro il mese di settembre”. Sono le dichiarazione di Aurelio De Laurentiis riportate da Corriere dello Sport.

Maglie Armani: De Laurentiis protagonista

Il patron del Napoli ha voluto seguire in prima persona tutto l’iter, come fa sempre in questi casi. Il presidente ha detto: “”Stiamo definendo i dettagli contrattuali ma i modelli sono stati già approvati e prototipati: oltre agli sponsor, compariranno il logo del Napoli e quello di EA7. Facciamo riunioni continue, ho curato tutto in prima persona: dal contatto con Armani, alla ricerca del vettore. Tra l’altro, bisogna rendersi conto che l’iter con uno sponsor tecnico dura diciotto mesi: insomma, stiamo provando a ridurre i tempi davvero al minimo”.

