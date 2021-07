Repubblica – Tre possibilità per Insigne: una è la più preoccupante

Lorenzo Insigne ed il rinnovo di contratto con il Napoli. Inevitabilmente è l’argomento di discussione perché avere o non avere Insigne in squadra per Spalletti fa una grandissima differenza. Il tecnico vorrebbe che il capitano restasse in azzurro, ma al momento le possibilità sono molto incerte.

Aurelio De Laurentiis non ha fatto nessuna apertura. O meglio ha fatto capire che è pronto a tenere il capitano in azzurro, ma solo alle sue condizioni: ovvero con un contratto rivisto al ribasso. Posizione che che va nettamente contro alle idee dell’entourage del giocatore. Così Repubblica avanza tre ipotesi sulla possibilità che Insigne resti a Napoli:

Addio durante questa sessione di mercato, Conferma a vita con la fascia di capitano del Napoli. In ultima analisi anche l’ipotesi (da non sottovalutare e tanto meno da escludere, in questo momento) a metà strada, con il neo campione d’Europa che continuerebbe a indossare la maglia azzurra soltanto per un’altra stagione, fino alla naturale scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno 2022.

Futuro Insigne: estrema incertezza

Secondo quanto riferisce Repubblica al momento non c’è nessuna trattativa in corso. Ognuno resta sulla sue posizione senza alcun tipo di apertura. Napoli-Verona e l’esclusione dalla Champions ha bloccato ogni dialogo. Così si va avanti muro contro muro. Il Napoli intanto rischierebbe di perdere il calciatore a parametro zero, quindi l’ennesima plusvalenza. Un dettaglio non da poco per un imprenditore estremamente accorto come De Laurentiis.

Il Napoli ha già perso Hysaj e Maksimovic senza incassare nemmeno un centesimo. Probabilmente è la cosa che accadrà anche per Ghoulam. A parametro zero poteva uscire anche Milik, che solo per il rotto della cuffia ha accettato l’offerta del Marsiglia.

