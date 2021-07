De Laurentiis potrebbe cedere Kalidou Koulibaly. L’ingaggio del difensore senegalese raggiunge i 6 milioni di euro a stagione, cifra che pesa sicuramente nell’economia del club. Il patron del club partenopeo è stato chiaro due settimane fa, c’è bisogno di ridurre il tetto ingaggi e non farsi scappare le occasioni in caso di offerte importanti. Diversi i giocatori che fanno gola a club di spessore, su tutti sicuramente Koulibaly.

Il difensore sarebbe potuto partire direzione Manchester United nel 2018. Nelle casse del Napoli sarebbero entrati ben 105 milioni ma il rifiuto del presidente di De Laurentiis chiuse la trattativa. Oggi difronte ad una grande offerta il patron non ci penserà due volte. Ha già comunicato la decisione a Koulibaly ma finora ancora non è arrivata nessuna richiesta.

L’edizione odierna odierna del Corriere dello Sport ripoprta un retroscena di mercato sul difensore del Napoli: “Un paio di giorni fa De Laurentiis ha incontrato a Roma il manager di Koulibaly, Fali Ramadani: , l’agente di Kolibaly vuole la cessione e il presidente è pronto ad accontentarlo, però anche in questo caso alle sue condizioni”.

“Ovvero: 50 milioni di euro, la valutazione di partenza. Neanche vicina rispetto all’offerta firmata dal Manchester United: 30 milioni, rifiutata all’istante”.

Koulibaly, è a Dimaro agli ordini di Spalletti, il difensore ha sempre dichiarato che vorrebbe restare a Napoli, la la nuova politica sul contenimento dei costi messa in atto da De Laurentiis, non offre garanzie in questo senso. Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023, attualmente guadagna 6 milioni di euro all’anno.