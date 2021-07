EMERSON PALMIERI-NAPOLI. Il Napoli continua la caccia al terzino sinistro, il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime sulle manovre degli azzurri

“Chi prenderà il Napoli tra Emerson Palmieri, Olivera, Lykogiannis, Dijks? Di questi quattro, sicuramente il club non andrà su Olivera, se il Getafe non cambia idea. Emerson Palmieri resta il preferito perché vorrebbe venire a Napoli e ha avuto un colloquio con Luciano Spalletti, sarà lunga, dura, ma dò un trentacinque per cento per il suo arrivo in maglia azzurra”.

Venerato ha poi aggiunto: “Il Chelsea è un club amico del Napoli, in questo momento c’è una situazione di stallo e i blues non mandano segnali diversi. Il Napoli al momento non ha soldi per fare questa operazione. Magari si fa più avanti. Il Napoli ne sta valutando diversi, ma sono tutti piani B, il piano A resta sempre Palmieri. Bakayoko? Al momento è difficile dirlo, il Napoli in questo momento non può fare offerte. Quindi bisognerà aspettare, ci vuole tempo e fortuna. Mancini ha fatto capire ad Emerson Palmieri che per il Mondiale del Qatar sarebbe opportuno che giocasse con continuità, quindi la manifestazione iridata gioca a favore degli azzurri”. Ha concluso l’esperto di mercato di Rai Sport.

