GAZZETTA – De Laurentiis pronto al confronto con Insigne: Napoli-Verona è un caso

Confronto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne. Il patron del Napoli ed il capitano azzurro hanno rapporti freddi se non nulli. Tutto parte da quel Napoli-Verona che ha segnato la fine dei sogni Champions che sembravano lì ad un passo ed invece sono diventati un vero e proprio incubo. Bastava vincere contro una squadra già salva, invece il Napoli è andato in campo impaurito, con uno spirito tutt’altro che battagliero. Ecco da quel Napoli-Verona bisognerà ripartire nel confronto tra De Laurentiis e Insigne.

Gazzetta dello Sport fa sapere che la stagione appena cominciato potrebbe essere l’ultima a Napoli per Insigne. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa sul faccia a faccia che vuole il patron azzurro:

Un faccia a faccia ad agosto. È quello che vuole Aurelio De Laurentiis con Lorenzo Insigne. Per dirsi tutto quello che non si sono detti in un anno difficile, pieno di tensioni in casa Napoli. Ma basterà un confronto per chiarirsi, trovare un punto di incontro e ripartire? I venti che spirano da entrambi i lati dei contendenti annunciano burrasca, ma chissà che il periodo di vacanza non porti a una riflessione e all’apertura di un dialogo reale.

Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando – dal suo buen ritiro di Ibiza – di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore Vincenzo Pisacane.