GAZZETTA – Insigne pronto a dire addio al Napoli, sarà l’ultima stagione

Il calciomercato del Napoli gira intorno al nome di Lorenzo Insigne. La permanenza o meno del capitano fa sicuramente una grande differenza. Eppure sul rinnovo di contratto di Insigne col Napoli c’è ancora tantissima incertezza, in pratica si è fermi al punto di partenza. Gazzetta parla di gelo e di rapporti ridotti al minimo.

Gazzetta dello Sport attacca duramente l’operato della SSCN e scrive: “I rapporti sono praticamente nulli dopo la notte della fatal Verona, quella che ha visto svanire la Champions, senza che ne sia seguita nessuna spiegazione ai tifosi, il nome di un silenzio stampa, coperta corta di parecchi limiti palesati a ogni livello, societario e di squadra. Il presidente non ha ritenuto di complimentarsi né pubblicamente, né privatamente col proprio capitano per la vittoria dell’Europeo. E Lorenzinho da parte sua, in un post dopo la notte magica di Wembley ha ringraziato Napoli come città, le persone e i luoghi a lui più cari, Zeman ma non la società”.

Insigne via da Napoli

Secondo Gazzetta sarà l’ultimo anno di Insigne al Napoli. Il quotidiano cita una confessione fatta dallo stesso calciatore ad alcuni amici. In queste battute il giocatore ha riferito di essere pronto a concentrarsi per “l’ultima grande stagione al Napoli”. Va ricordato che Insigne è in scadenza di contratto nel 2022 quindi se non dovesse rinnovare il Napoli non solo giocherà con un calciatore in scadenza per tutto l’anno, ma la prossima estate lo perderà a parametro zero. Così come accaduto già per Maksimovic e Hysaj.