Il Napoli batte il primo colpo di ‘mercato’ per Spalletti: ma non basta

Il Napoli piazza il primo colpo di mercato, perché prolungare il contratto di Giovanni Di Lorenzo fino al 2026 è sicuramente cosa importante. Il giocatore si è messo in luce con la Nazionale di Roberto Mancini e questo ha attirato l’interesse dei grandi club. Oggi è stato depositato il contratto di Di Lorenzo, un nuovo accordo che lo terrà in azzurro fino al 2026. Ovviamente se il Napoli o il calciatore decideranno di separarsi. Ma tenere i calciatori importanti è sicuramente un buon viatico per il futuro.

Calciomercato Napoli: serve accelerare

Ma tenere Di Lorenzo non è ovviamente l’unica strada da proseguire. Per troppo tempo si è detto che il Napoli aveva bisogno solo di qualche ritocco, che la squadra di base andava bene. Poi, soprattutto in alcuni settore quei ritocchi non sono arrivati.

Questione terzino sinistro: serve come il pane, è la più spinosa da risolvere e va risolta. Il Napoli non può contare ancora su Ghoulam e Mario Rui. Il terzino algerino sarebbe un top, ma dopo l’ennesimo infortunio e operazione non può essere ancora atteso a lungo. Mario Rui non offre garanzie tecniche e dunque almeno un rinforzo di valore va trovato.

La difesa: va completata perché Maksimovic è andato via e ci sono sirene anche su Koulibaly. Inoltre bisogna sostituire Hysaj, passato a parametro zero alla Lazio, a meno che Spalletti non voglia puntare tutto sul rientro di Malcuit.

Il centrocampo: serve un sostituto di Bakayoko e se dovesse andare via anche di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha giocato (pochissimo ndr) un europeo molto sotto tono e le offerte latitano.

L’attacco: è sicuramente il reparto più fornito, ma anche in questo caso si potrebbe fare qualcosa e c’è sempre il rebus Insigne da risolvere.

