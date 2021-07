Il Napoli di Spalletti ha svolto il primo allenamento a Dimaro. La squadra è entrata sul Campo di Carciato poco dopo le 17. Presenti sugli spalti pochissimi di tifosi partenopei, nutrita invece la truppa di giornalisti e fotografi.

ACCLAMATO OSIMHEN

Presenti di nuovo i tifosi sugli spalti, il più acclamato è stato Osimhen. Tanti applausi per Luciano Spalletti, alla sua prima direzione dell’allenamento degli azzurri. Il tutto sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, anche lui accolto dal calore dei tifosi presenti sugli spalti.

Victor Osimhen h a trovato anche una splendida doppietta dopo un dribbling al portiere. Ma Spalletti ha fermato tutto per fuorigioco. Il senegalese non l’ha presa bene ed ha accennato un minimo di proteste.

LE NUOVE MAGLIE DEL NAPOLI



Ad oggi però il Napoli non ha ancora presentato le divise ufficiali da gioco. Nessun problema fin qui dato che è solito farlo a ritiro in corso. La defezione è che la situazione sembra ancora essere in alto mare in quanto non sono ancora nati neanche i kit per la stagione 2021/22. Si è vista in campo la famosa casacca con il motto “Sarò con te” indossata anche da Spalletti.



MAGLIE CON LA TOPPA

Il Napoli ci ha voluto mettere una toppa, in tutti i sensi. Oggi i giocatori sono arrivati a Dimaro e sono scesi in campo per il primo allenamento pomeridiano. Le divise da passeggio e quelle d’allenamento sono le stesse dello scorso anno. Presente ancora Kappa, assente invece lo sponsor commerciale Kimbo. Quest’ultimo – sul retro della maglia – è stato coperto con la scritta “SSC Napoli”. Manca poco più di un mese all’inizio del campionato, solo tre giorni alla prima amichevole contro la Bassa Anaunia. Oggi intanto a Dimaro sono spuntati degli scatoli con materiale sportivo marchiati Zeus (azienda sportiva napoletana) che serviranno momentaneamente prima delle divise ufficiali.