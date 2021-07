DIMARO- RITIRO NAPOLI- DE LAURENTIIS. La squadra azzurra si è ritrovata agli ordini di Luciano Spalletti in Val Di Sole. Il tecnico del Napoli ha diretto il primo allenamento nello stadio di Carciato. A Dimaro quest’anno non c’è stata la consueta invasione di tifosi. Pochi i tifosi azzurri presenti in Val di sole per seguire la squadra del cuore.

Nel primo pomeriggio è arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Timidi applausi da parte dei pochi tifosi presenti in tribuna. Gli azzurri si fermeranno a Dimaro fino al 25 luglio con due amichevoli previste per il 18 (contro il Bassa Anaunia) e 24 (con la Pro Vercelli).

DIMARO, RITIRO NAPOLI 2021: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Ecco l’elenco dei convocati dalla SSC Napoli per il ritiro di Dimaro 2021.

Portieri : Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak.

: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak. Difensori : Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti : Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmiero, Zielinski.

: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmiero, Zielinski. Attaccanti: Ciciretti, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino.

Faouzi Ghoulam non si è aggregato alla squadra e non sarà a Dimaro. Il terzino continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo a Dimaro avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società.