Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

“Il nuovo allenatore ha fatto una richiesta di non cedere nessuno prima della fine del ritiro di Dimaro. Luciano Spalletti, in particolare, ha chiesto di non cedere tre calciatori che tornano a Napoli: mi riferisco a Malcuit, Ounas e Luperto. Non è detto che vadano via. Il mister toscano ha intenzione di verificare le loro qualità e valutarli in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha avuto una grande intuizione: il ritorno di Beppe Santoro. Si tratta di un team manager bravissimo, capace di scovare in passato Lorenzo Insigne”.

De Maggio ha poi aggiunto: “La squadra è arrivata a Dimaro: la stagione degli azzurri è ufficialmente iniziata. C’è sempre una grande emozione quando si intraprende un nuovo percorso. L’organico a disposizione di Luciano Spalletti è già molto competitivo, ma potrebbe esserlo ancora di più. Non escludo delle novità dopo Ferragosto.

L’allenatore del Napoli potrebbe ritrovarsi in organico ben quattro campioni d’Europa: Insigne, Meret, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. Sembra che l’esterno sinistro del Chelsea possa approdare in Campania, non subito, ma nelle prossime settimane. Se il Napoli prendesse il nazionale italiano e non chiudesse troppe importanti operazioni in uscita Luciano Spalletti avrebbe una rosa molto competitiva per la prossima stagione“, ha concluso Valter De Maggio nel corso del suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.