VIDEO – Il Napoli arriva a Dimaro: ovazione per Spalletti

Il Napoli arriva in ritiro a Dimaro. Luciano Spalletti ed i calciatori sono stati accolti dai tifosi presenti in Val di Sole. Comincia oggi ufficialmente il ritiro a Dimaro del Napoli, che già nei giorni scorsi si erano ritrovati al Konami Center di Castel Volturno. I giocatori prima di partire si sono sottoposti a tamponi per il Covid (tutti negativi) ed altri test fisici.

Arrivati a Dimaro Spalletti è stato accolto da una vera ovazione dei calciatori. Il tecnico è stato il primo a scendere dal pullman, seguito poi da tutto il resto del gruppo. Ovviamente mancheranno i giocatori impegnati con le Nazionali. Insigne e gli altri si aggregheranno nella seconda parte del ritiro. Discorso diverso per gli infortunati Mertens e Lozano.

Materiale Zeus a Dimaro

Il Napoli a Dimaro, come anticipato da A tutela della maglia del Napoli, vestirà materiale tecnico Zeus. Il club non ha ancora concluso la produzione delle maglie per la stagione 2021/22. Per il ritiro di Dimaro, dunque, il materiale tecnico sarà fornito da Zeus. Solo in un secondo momento dovrebbe arrivare quello che viene autoprodotto dal Napoli a marchio Armani con la collaborazione di Onis Swiss e la distribuzione affidata alla figlia di Aurelio De Laurentiis.