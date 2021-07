VIDEO – Altalena a strapiombo sul canyon: salve per un soffio

Un’altalena a strapiombo sul canyon stava per costare la vita a due donne. Il filmato amatoriale che sta facendo il giro del web proviene dal Daghestan in Russia. Due giovani decidono di sfidare la paura e si lanciano a strapiombo sul canyon sostenute solo da una altalena. Senza protezioni e con una pericolosissima oscillazione. Le donne vanno su e giù su un canyon da 2 mila metri di altezza nella gola di Sulak. Improvvisamente una delle catene dell’altalena si rompe e le ragazze cadono nel vuoto. Il video s’interrompe. Si teme il peggio. Come riportano i media locali, le due non si sarebbero fatte nulla: sono cadute su una piccola piattaforma di legno montata proprio sotto il bordo della scogliera.