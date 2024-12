Udinese-Napoli 1-3: Show di Anguissa | VIDEO

Il centrocampista camerunense chiude il match con una giocata strepitosa: dribbling su tre avversari e gol. Conte ritrova i tre punti.

Serata trionfale per il Napoli al Bluenergy Stadium! Frank Anguissa mette il sigillo sulla vittoria azzurra con una giocata da cineteca. Il centrocampista camerunense si invola in contropiede, salta in sequenza tre avversari con una cavalcata irresistibile e deposita in rete per l’1-3 finale.

Una rete che corona la rimonta perfetta degli uomini di Antonio Conte, capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio grazie ai gol di Lukaku, Neres e alla perla finale di Anguissa.

Il Napoli torna così al successo dopo il doppio ko contro la Lazio, ritrovando punti e sorriso.