Udinese-Napoli 1-3: rimonta show con Lukaku, Neres e Anguissa

Gli azzurri di Conte ripartono dopo il doppio ko con la Lazio. Grande prestazione del gruppo al Bluenergy Stadium.

Il Napoli volta pagina e lo fa con una prestazione convincente. Al Bluenergy Stadium gli azzurri di Antonio Conte hanno superato l’Udinese per 3-1 nella 16ª giornata della Serie A 2024-2025, ribaltando l’iniziale svantaggio e ritrovando il sorriso dopo il doppio ko contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia.

A sbloccare il match è stato Thauvin, protagonista di un episodio particolare: dopo essersi guadagnato un calcio di rigore, ha visto Meret respingere il suo tentativo dal dischetto, ma è stato lesto a ribadire in rete il pallone per il momentaneo vantaggio friulano. La reazione del Napoli, orfano dell’infortunato Kvaratskhelia, non si è fatta attendere.

Il pareggio porta la firma di Romelu Lukaku, sempre più leader dell’attacco partenopeo. Il centravanti belga, scattato sul filo del fuorigioco, ha superato il giovane portiere rumeno Răzvan Sava (22enne chiamato a sostituire l’infortunato Okoye) con una conclusione precisa che ha dato il via alla rimonta azzurra. Da quel momento, la squadra di Conte ha iniziato a macinare gioco con maggiore intensità.

Il sorpasso del Napoli è arrivato grazie a David Neres, schierato titolare al posto dell’assente Kvaratskhelia. Il brasiliano ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche con un’azione personale funambolica, conclusasi con la sfortunata deviazione di Lautaro Giannetti nella propria porta. Per il difensore dell’Udinese una serata da dimenticare, essendo stato già protagonista in negativo nell’azione del pareggio napoletano.

A mettere il sigillo sulla vittoria ci ha pensato Zambo Anguissa, autore di una prestazione monumentale coronata dal gol del definitivo 3-1 a dieci minuti dal termine. Il centrocampista camerunense ha letteralmente sfondato la retroguardia friulana con una progressione irresistibile, presentandosi a tu per tu con Sava e depositando in rete il pallone che ha fatto esplodere di gioia il settore ospiti.

Una vittoria fondamentale per il Napoli, che permette agli azzurri di ritrovare fiducia dopo le recenti difficoltà e di rilanciarsi all’inseguimento della capolista Atalanta. La prestazione del Bluenergy Stadium ha evidenziato la capacità della squadra di reagire alle avversità e ha mostrato i progressi del gruppo nel metabolizzare i dettami tattici di Conte. Particolarmente significativo il contributo dei giocatori più discussi in questo avvio di stagione, protagonisti assoluti della rimonta azzurra.

La prossima sfida vedrà il Napoli impegnato al Maradona contro il Torino, un’occasione per dare continuità a questa importante vittoria e consolidare le proprie ambizioni in zona Champions League.