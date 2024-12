Gesto commovente di Anguissa: dopo il gol una dedica speciale

Il centrocampista del Napoli ha mostrato un messaggio personale durante l’esultanza del 3-1 contro l’Udinese. Un gesto che non è passato inosservato alle telecamere.

Momento toccante durante Udinese-Napoli al Bluenergy Stadium. Frank Zambo Anguissa, dopo aver siglato la rete del definitivo 3-1 per gli azzurri, ha celebrato il gol con una dedica particolare, mostrando alle telecamere un messaggio scritto sul polso: “Forza Daniele”.

Il centrocampista camerunense, autore di una prestazione maiuscola coronata dal gol che ha chiuso definitivamente il match, ha voluto condividere questo momento di gioia con un messaggio personale che ha catturato l’attenzione delle telecamere durante i festeggiamenti.

La dedica di Anguissa arriva in una serata già speciale per il Napoli, capace di ribaltare il risultato e conquistare una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione. Un gesto che rende ancora più significativa la sua rete e che dimostra il lato umano del calciatore azzurro.