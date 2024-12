Conte: “Napoli dominante, vittoria meritata. Neres? Vi spiego la sua crescita”

Il tecnico azzurro analizza il successo contro l’Udinese. Parole al miele per il brasiliano.

Antonio Conte analizza con soddisfazione la vittoria del Napoli sul campo dell’Udinese. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha sottolineato la prestazione dominante della sua squadra: “Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Eravamo sotto 1-0 ma era casuale, abbiamo condotto la partita anche nel primo tempo”.

L’allenatore partenopeo ha evidenziato la continuità di rendimento tra i due tempi: “Non è cambiato chissà cosa nella ripresa, la partita è stata condotta in maniera autoritaria, con personalità. Potevamo essere più bravi in certe occasioni, ma dobbiamo continuare su questa strada. La nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio, cercando di essere dominanti con e senza palla”.

Parole di elogio particolari per David Neres, protagonista della serata: “Si allena da tantissimo tempo con noi, la maggior parte delle volte gli sono stati preferiti Kvara e Politano ma ero molto tranquillo. Sapevo di avere un giocatore forte che è cresciuto tanto negli ultimi 5 mesi anche a livello fisico. Può giocare sia a sinistra che a destra”, ha spiegato Conte, evidenziando l’importanza del lavoro settimanale: “In allenamento prepariamo 22 calciatori perché, quando ci sono delle defezioni, chi entra deve conoscere lo spartito da suonare. Neres è un ragazzo serio, lavora tanto, ha qualità e ora ha più spazio per dimostrarlo visto l’infortunio di Kvara”.

Sul percorso di crescita della squadra, il tecnico ha le idee chiare: “Stiamo lavorando tanto coi ragazzi e abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità dei calciatori. È iniziato un percorso da 5 mesi che possiamo cercare di accorciare con il lavoro, ma dobbiamo comunque completarlo. Non esistono scorciatoie incredibili”.

“Dobbiamo continuare ad andare avanti in maniera seria e realistica”, ha concluso Conte, “senza avere paura di nessuno. In partite come oggi sappiamo che se vogliamo, ce le andiamo a prendere. Non ci regala niente nessuno e su questo stiamo lavorando. Ho la fortuna di avere ragazzi seri che mi danno grande disponibilità e questo mi rende sereno”.