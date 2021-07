Maglie Napoli: spunta la data per il nuovo materiale tecnico

La nuove maglie del Napoli stanno per arrivare. Secondo Il Mattino la soluzione temporanea adottata a Dimaro non durerà a lungo. Il Napoli è arrivato in Val di Sole con le maglie dello scorso anno, rattoppate e con una fornitura minima da parte di Zeus. Insomma, si poteva fare sicuramente di meglio. Aurelio De Laurentiis, però, punta all’autoproduzione del materiale tecnico, sicuramente una buona scelta ma che a livello di tempistica ha sicuramente evidenziato della problematiche.

Quando arriveranno le nuove maglie del Napoli?

Secondo quanto riferisce Il Mattino il materiale tecnico per la stagione 2021/22 sarà pronto per il secondo ritiro pre campionato, quello che partirà a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto. In quella data dovrebbero essere svelate le nuove maglie del Napoli e tutto il materiale tecnico per la prossima stagione. C’è molta curiosità per le maglie della squadra azzurra con cui si è avuta una collaborazione con Armani.

