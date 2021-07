Osimhen, il prossimo anno sarai tu la stella assoluta dell’attacco del Napoli!

Osimhen, Spalletti per la stagione 2021-2022 punterà sul giovane nigeriano, per permettere agli Azzurri di giocarsela per lo scudetto. Ora o mai più: per Osimhen l’arrivo sulla panchina partenopea di Spalletti è una manna dal cielo, la chance di cui aveva bisogno per poter finalmente far vedere a tutti che tipo di giocatore è. Sì perché l’allenatore toscano ha già fatto intendere che l’anno prossimo punterà moltissimo sul nigeriano, facendo di lui il perno dell’attacco del Napoli. Una grande responsabilità e allo stesso tempo un importante segnale di apprezzamento per l’ex Lilla, che d’ora in avanti non potrà più sbagliare.

Non che lo scorso anno avesse sbagliato qualcosa, considerando che è stato spesso infortunato, soprattutto durante la prima parte del campionato, ma adesso sarà tutto diverso perché le fortune degli Azzurri passeranno direttamente dai suoi piedi. Sarà proprio Osimhen attraverso le sue prestazioni a dirci se il Napoli sarà o meno una squadra che tutte le big e le non big di Serie A dovranno temere nel corso della stagione. Ma come mai Spalletti avrebbe deciso di scommettere sul nigeriano? Perché scommettere su un attaccante così dotato è una sfida che intriga l’ex condottiero dell’Inter, che ama i giocatori di profondità, forti di testa e capaci di far salire la squadra coprendo con il corpo il pallone. Una precisazione: puntare su Osimhen non significa affatto che Spalletti potrà fare a meno dell’apporto di Insigne, valore aggiunto dell’11 azzurro capace di saltare l’uomo e di segnare incredibili goal da fuori area, di Zieliński, punto di riferimento della passata stagione in grado, con le sue imbeccate, di mettere i compagni davanti al portiere, e di Koulibaly, roccioso difensore a cui vanno per forza di cose consegnate le chiavi dell’intero reparto arretrato.

Velocità e ottima tecnica: due caratteristiche molto apprezzate dall’allenatore toscano

Un altro motivo che spingerà Spalletti a fare di Osimhen il faro dell’attacco partenopeo della prossima stagione ha a che fare con la sua velocità; di solito l’allenatore toscano quando può preferisce schierare in campo calciatori dotati di ottima gamba – nell’Inter Politano era per lui un imprescindibile vista l’abilità con cui superava in volata le linee avversarie – e perché, no, anche di ottima tecnica. Osimhen avendo entrambe queste caratteristiche è il suo profilo ideale, non solo per permettere agli Azzurri di giocarsela nuovamente per lo scudetto ma anche per riportare allo stadio i tifosi che hanno voglia di godersi un Napoli finalmente stellare. Del resto come biasimarli considerando che fino a pochi anni fa ogni campionato era un affare a due tra Napoli e Juventus! Da qualche stagione a questa parte invece non è più così, dunque dare la possibilità al giovane nigeriano di maturare là davanti è il miglior modo per tornare a lottare per il tricolore. E se lotta sarà, sarà ancora una volta con la Vecchia Signora, che con Allegri tornerà a dominare in Italia, e non con l’Inter, che con la cessione di Hakimi ha scelto l’obbligata via del ridimensionamento.

Osimhen che coppia con Insigne (ma non solo con lui)

State certi che Osimhen la prossima stagione darà un importante contributo al Napoli dell’istrionico De Laurentiis. Tuttavia per risultare assolutamente decisivo avrà bisogno dell’apporto dei compagni, e in particolare di quello di Insigne. Inutile dire che l’ex Lilla insieme al capitano degli Azzurri forma la coppia d’attacco dei sogni partenopei: il primo sa come prendere possesso dell’area di rigore e come liberare spazi per gli inserimenti dei compagni, mentre il secondo è un esperto nell’attirare su di sé i raddoppi avversari e nell’allargare il gioco sulla fascia d’appartenenza. Un mix in grado di sparigliare le difese nemiche. Questo sulla carta, starà poi a Spalletti riuscire a farli coesistere all’interno di un 4-2-3-1 che vedrà il nigeriano al centro dell’attacco e l’italiano pronto a supportarlo insieme a Lozano e a Zieliński. In particolare il polacco nel suo nuovo ruolo di trequartista potrebbe esaltare ancor più le caratteristiche del nigeriano, considerando i 10 assist sfornati in Serie A lo scorso anno. Se tutti i pezzi del puzzle del reparto avanzato si incastreranno a dovere, Osimhen diverrà la stella dell’attacco del Napoli di Spalletti.