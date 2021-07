Calendario di Serie A 2021/2022. Napoli la prima con il Venezia, la seconda con il Genoa. La Juventus alla terza.

Calendario Serie A 2021/2022. Il Napoli comincia con il Venezia, alla seconda incontrerà il Genoa. Il big match con la Juventus alla terza e alla ventesima giornata. la Lega di serie A ha svelato il nuovo calendario. Un calendario particolare, diverso dal solito perchè il girone di ritorno sarà asimmetrico. Presenti Presenti: Dal Pino e De Siervo per la Lega Serie A, Albertini per la Figc, Marotta (Inter), Nedved (Juventus), Maldini (Milan), Tare (Lazio), Lombardo (Napoli), Marino (Atalanta), Campoccia (Udinese), Barone (Fiorentina), Capozucca (Cagliari), Di Vaio (Bologna), Fabbiani (Salernitana).



ECCO LE PRIME GIORNATE DELLA SERIE A 2021/2022

AGGIORNA LA DIRETTA

38ª GIORNATA

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juve

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari

37ª GIORNATA

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Verona-Torino

Juve-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

36ª GIORNATA

Fiorentina-Roma

Genoa-Juve

Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

35ª GIORNATA

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Verona

Empoli-Torino

Juve-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

34ª GIORNATA

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juve

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

33ª GIORNATA

Atalanta-Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juve-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

32ª GIORNATA

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juve

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

31ª GIORNATA

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Verona-Genoa

Juve-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

30ª GIORNATA

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juve-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

29ª GIORNATA Atalanta-Genoa Fiorentina-Bologna

Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juve

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

28ª GIORNATA Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juve-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo 27ª GIORNATA Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juve

Genoa-Inter

Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari 26ª GIORNATA Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juve-Torino

Roma-Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa 25ª GIORNATA Atalanta-Juve

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia 24ª GIORNATA Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juve-Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli 23ª GIORNATA Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juve

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo 22ª GIORNATA Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juve-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Verona

Venezia-Empoli 21ª GIORNATA Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juve

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

20ª GIORNATA

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juve-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

19ª GIORNATA

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Torino

Juve-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

18ª GIORNATA

Atalanta-Roma

Bologna-Juve

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Verona

17ª GIORNATA

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Verona-Atalanta

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juve

16ª GIORNATA

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juve-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

15ª GIORNATA

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Verona-Cagliari

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juve

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

14ª GIORNATA

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juve-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

13ª GIORNATA

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Verona-Empoli

Inter-Napoli

Lazio-Juve

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

12ª GIORNATA

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juve-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

11ª GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Verona-Juve

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

10ª GIORNATA

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juve-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Verona

Venezia-Salernitana

9ª GIORNATA

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio

Inter-Juve

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

8ª GIORNATA

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juve-Roma

Lazio-Inter

Milan-Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

7ª GIORNATA

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juve

6ª GIORNATA

Empoli-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juve-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

5ª GIORNATA

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juve

Torino-Lazio

4ª GIORNATA

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Bologna

Juve-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

3ª GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juve

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

2ª GIORNATA

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Verona-Inter

Juve-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

1ª GIORNATA

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juve

I CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL CALENDARIO SERIE A

Come di consueto, il sorteggio del calendario della Serie A dovrà tener conto di alcuni paletti da rispettare. Sarà necessaria l’alternanza delle gare in casa e in trasferta per Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Genoa e Samp, ma anche – per ragioni di ordine pubblico – per Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana. Alternanza temporanea anche tra Spezia e Cesena, oltre che per Venezia e SPAL: lo Spezia (che oggi gioca nello stadio del Cesena) potrebbe rientrare nel proprio stadio già a settembre, il Venezia avrà tempi più lunghi e nel frattempo giocherà le partite casalinghe a Ferrara.

Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5°, 10°, 15° e 19° giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non saranno possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano.

Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e non ci saranno casi di incontri ripetuti, cioè stessa partita alla stessa giornata rispetto al calendario scorso. Alla prima e all’ultima giornata non potranno sfidarsi squadre che si sono già incontrate all’esordio o in chiusura delle stagioni 2019/2020 o 2020/2021.

I club impegnati in Champions League (Atalanta, Inter, Juve, Milan) non incontreranno quelli impegnati in Europa League (Lazio e Napoli) e in Conference League (Roma) nelle giornate successive a un turno Uefa (4°,7°,9°,12°,14° e 17° di andata e 7°,8°,10°,11°,13°,14°,16° e 17° di ritorno).

Non potranno esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone e soprattutto una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

IL CALENDARIO DI SERIE A 2021/2022 ASIMMETRICO

Nelle scorse settimane, la Lega Serie A ha annunciato una svolta storica: dalla stagione 2021/2022, il calendario del girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello dell’andata.

“Avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno. La nuova formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli presenti all’andata che possono ricadere sulla stessa giornata del ritorno e viceversa.

L’unico criterio imposto al sorteggio sarà che una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri”.

LE SQUADRE CHE PRENDERANNO PARTE ALLA SERIE A 2021/2022