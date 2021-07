Il nuovo calendario della Serie A verrà presentato ufficialmente il prossimo 14 luglio. Il calendario sarà rinnovato e ispirato alla flessibilità. La ripartenza è fissata per il 22 agosto con finale il 22 maggio. Dal 23 dicembre al 6 gennaio sosta di Natale. Il ritorno avrà una sequenza diversa dall’andata.

LA SERIE A DICE ADDIO AI GIRONI A SPECCHIO



Scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “La nuova serie A sarà rivoluzionata. Il campionato 2021-2022, per la prima volta nella storia, avrà un calendario asimmetrico. L’ordine dei turni e la composizione delle giornate del girone di ritorno saranno completamente stravolti rispetto all’andata. Una novità assoluta che è stata approvata ieri mattina in Consiglio di Lega. Mercoledì 14 luglio, giorno della presentazione dei calendari, il computer non si limiterà a produrre le prime diciannove giornate e prevedere semplicemente l’inversione di campo per la seconda parte di stagione. Stavolta dovrà definire tutte le 38 giornate della A 2021-2022.

Non sarà più un calendario a specchio, con perfetta simmetria tra andata e ritorno, ma un itinerario fatto di giornate riviste e incroci rimodulati. Sarà un calendario flessibile con un rimescolamento totale delle giornate ed elle partite in programma. Non verrà semplicemente modificato l’ordine dei turni. Le stesse gare troveranno una nuova collocazione. «Il Consiglio di Lega ha stabilito all’unanimità che il calendario della Serie A TIM avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone di andata» la nota diffusa nel pomeriggio”.

LA NUOVA SERIE A 2021/22

IL 22 agosto inizia la prossima Serie A: si chiude il 22 maggio 2022. Pausa di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio. Il 22 dicembre si chiuderà il girone d’andata.

5 i turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre. Il quinto e ultimo turno infrasettimanale sarà quello di giovedì 6 gennaio.

6 le soste previste: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 30 gennaio, 27 marzo.