Aurelio De Laurentiis minaccia si bloccare la serie A. Il patron del Napoli, con l’appoggio di lotito e Ferrero durante l’assemblea di lega hanno fatto muro. La richiesta del patron del Napoli è sugli stadi. De laurentiis, Ferrero e Lotito chiedono l’apertura degli stadi al 100% per i vaccinati, altrimenti, come hanno fatto sapere in un comunicato ufficiale, il prossimo campionato non partirà. Lo stesso De Laurentiis, in conferenza stampa, a Roma aveva anticipato l’argomento, spiegando la propria posizione.

Il presidente del Napoli, ritiene che la prospettiva di riaprire gli stadi al 25% della capienza per i tifosi vaccinati non migliorerebbe la situazione, costringendo le società a un altro anno di grandi sacrifici.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una spaccatura importante in lega per la questione stadi. Ta i presidenti più agguerriti c’erano De Laurentiis, Ferrero e Preziosi. I tre hanno minacciato di non provvedere alla compilazione dei calendari.

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “Con Preziosi, Ferrero e De Laurentiis – dopo le parole di mercoledì è nella sostanza passato ai fatti – particolarmente infervorati, tanto da arrivare a ipotizzare di non provvedere nemmeno alla compilazione dei calendari. Al momento questa ipotesi è scartata: la cerimonia è stata fissata per il prossimo 14 luglio (alcune location sono già oggetto di valutazione) e verrà trasmessa su Dazn“.

