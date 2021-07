Luciano Spalletti arriva oggi a Napoli. Il tecnico visiterà il centro sportivo di Castel Volturo. Previsto un summit con De Laurentiis e Giuntoli. L’arrivo di Spalletti al centro tecnico del Napoli, sarà anche l’occasione tra presidente e allenatore per parlare di mercato. La strategia è stata già anticipata da De Laurentiis nella conferenza stampa di mercoledì a Roma. Nessuno è incedibile, sarà necessario abbassare il monte ingaggi e ciò potrà avvenire attraverso qualche cessione importante.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, prima degli acquisti si attenderà di piazzare qualche cessione. I movimenti in entrata, ci saranno solo più avanti e non nella prima fase di mercato.

“ Spalletti è stato informato che gli eventuali investimenti saranno ridotti, che non ci saranno giocatori incedibili dinanzi a offerte vantaggiose. Ciò significa che, ipoteticamente, potrebbe andare via qualcuno tra i vari Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Hirving Lozano. Finanche Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, potrebbe essere ceduto. Spalletti, nonostante la partenza di uno o più big, ha già fatto sapere alla società di ritenere la rosa a sua disposizione competitiva”.

Spalletti lavorerà sul nuovo Napoli con gli uomini che avrà a disposizione nel primo ritiro a Dimaro e poi nel secondo a Castel di Sangro e come idea tattica dovrebbe proseguire sul 4-2-3-1. Parte, quindi, ufficialmente il suo lavoro da nuovo tecnico degli azzurri e giovedì ci sarà a Castel Volturno la sua conferenza stampa di presentazione. E poi il lavoro sul campo. I primi allenamenti da metà luglio per cominciare a plasmare il gruppo a disposizione, senza i nazionali che sono ancora impegnati agli Europei.

