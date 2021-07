Il rinnovo Insigne diventa sempre più complicato. Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra meno di un anno e servirà un faccia a faccia con De Laurentiis per definire la questione.

Il Napoli non vorrebbe privarsi di Insigne. Però la situazione è condizionata dalle richieste del giocatore. Non aiutano nemmeno i social dato che De Laurentiis sembrerebbe infastidito da alcuni post del suo entourage, come riporta il quotidiano Il Mattino.

“Il Napoli non vuole rinunciare al suo capitano ma la questione è condizionata dalle richieste di Lorenzo Insigne. Non aiutano nella trattativa i social anche perché il club pare sia rimasto infastidito da alcuni post del suo entourage.

È evidente che per rinnovare l’intesa dovrà essere firmata a una cifra di molto inferiore agli attuali 5 milioni annui netti di stipendio. La decisione se restare o no è affidata proprio al capitano azzurro. Se rinuncia a qualcosa, l’affare è fatto.

Non ci sono offerte: il Napoli è pronto a correre il rischio di perderlo a zero, non ne farebbe un dramma. Pisacane e Giuntoli nei prossimi giorni potrebbero iniziare a sentirsi”.

De Laurentiis ritiene che toccherà a Lorenzo, una volta godute le meritate vacanze in famiglia, spiegare i suoi desideri e i suoi programmi in merito al futuro, alla carriera e alle aspirazioni. Tecniche ed economiche: ingaggio in testa. Finora di ufficiale non c’è nulla, nel senso che nessuno ha dichiarato alcunché e in agenda non ci sono appuntamenti neanche con il manager Pisacane, ma stando alle notizie venute fuori informalmente le parti sono lontanissime.