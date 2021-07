Napoli, De Laurentiis annuncia le nuove maglie: Spunta la data

DIMARO -RITIRO NAPOLI 2021. Secondo giorno di ritiro per il Napoli e un aspetto su tutti ha fatto discutere l’ambiente partenopeo. Si tratta dei kit d’allenamento che sono gli stessi dello scorso anno con la copertura del vecchio sponsor Kimbo sostituito da una scritta “SSC Napoli”. Le nuove divise e il nuovo materiale sarà disponibile per il secondo ritiro, quello in Abruzzo a Castel di Sangro.

Carlo Alvino, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha rivelato riportato una dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul nuovo materiale tecnico della squadra azzurra: “Il 20 agosto il Napoli avrà il nuovo materiale tecnico a disposizione. Le maglie avranno il logo EA7 si producono in Italia, Cina, Bangladesh, Pakistan e Turchia“. Alvino ha poi aggiunto: “Ma si è parlato di tanto altro. Il resoconto stasera alle 19:00 su Kiss Kiss Napoli”.

Attraverso una nota ufficiale il Napoli ha reso noto lo staff tecnico che lavorerà con il nuovo allenatore partenopeo Luciano Spalletti, già in ritiro a Dimaro-Folgarid per la preparazione in vista della prossima stagione. Vice allenatore sarà Marco Domenichini, collaboratori tecnici Daniele Baldini e Francesco Calzona. Francesco Sinatti il preparatore atletico – suo vice Francesco Cacciapuoti -, mentre il preparatore dei portieri sarà Alejandro Rosalen Lopez. Match analist Simone Beccaccioli.

