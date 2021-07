Saurini: “Il Napoli ha un talento puro, non deve farselo sfuggire”

Giampaolo Saurini ex allenatore della Primavera del Napoli a Radio Marte parte dei suoi ex calciatori che stanno facendo carriera in giro per l’Italia. Uno su tutti è sicuramente Gennaro Tutino, calciatore che dopo un periodo di difficoltà ha mostrato il suo talento alla Salernitana: “Si vedeva che aveva un grande talento. Merita il successo che sta avendo”. Eppure nonostante tutto il Napoli pensa di cederlo, con il Parma pronto ad investire sul talento napoletano che il club può sacrificare in nome della plusvalenza.

Saurini ed i talenti del Napoli

Ma secondo Giampaolo Saurini il Napoli ha un grade talento in rosa che non deve farsi sfuggire e si chiama: “Gianluca Gaetano. E’ uno di quelli estrosi come pochi, ha colpi straordinari e può esplodere da un momento all’altro. Si è visto già l’anno scorso alla Cremonese cosa è capace di fare. Spero vivamente che il Napoli trovi la sistemazione giusta per lui”.

Al momento Spalletti sta provando alcuni di questi talenti a Dimaro nella prima tappa del ritiro azzurro. Chissà che il tecnico partenopeo non decida di trattenerne qualcuno. In un momento in cui fare calciomercato è difficile, potrebbe essere ancora più fondamentale investire sui talenti nostrani, anche perché la Campania ha un potenziale incredibile che il Napoli non ha mai sfruttato.