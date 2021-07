Emerson Palmieri e il Napoli continuano a cercarsi, ma la trattativa con il Chelsea stenta a decollare. Senza contare che uno degli ostacoli più difficili da superare resta l’ingaggio del terzino italo-brasiliano. I 4 milioni netti a stagione non sono in linea con la nuova regola sul tetto ingaggi imposta da De Laurentiis. Il Napoli come riporta il quotidiano la Repubblica ha necessità di cedere tra uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam. De Laurentiis ha promesso a Spalletti un terzino sinistro e un mediano, ma il mercato azzurro langue.

EMERSON-NAPOLI: AFFARE IN STALLO

” Emerson Palmieri, pur di riabbracciare Luciano Spalletti sarebbe disposto ad un piccolo sacrificio, a patto che gli venga assicurata la titolarità del ruolo che gli permetterebbe d’avere la giusta visibilità prima del prossimo Mondiale. Il Napoli preferirebbe il giocatore in prestito, ma perché ciò avvenga è necessario che la dirigenza del Chelsea eserciti l’opzione di rinnovo del contratto di Emerson Palmieri, attualmente in scadenza nel 2022, così da estenderlo di un’altra stagione.

Occorre che il Napoli trovi i soldi per finanziarne l’acquisto. La priorità, insomma, è cedere, ma non svendere. Se non andrà via un terzino sinistro tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam, per intenderci, il Napoli non potrà provare ad affondare con il Chelsea il colpo Emerson Palmieri”.

PROMESSA A SPALLETTI

“Non è più tempo di aumenti di stipendi e la regola sarà uguale per tutti, senza eccezioni. Nessuno ha mostrato interesse per i big del Napoli e allo stesso tempo De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svenderli. In attacco c’è abbondanza e a Spalletti sono stati promessi un terzino sinistro e un mediano. Il mercato però langue e il presidente cerca nuovi antidoti alla crisi economica”.