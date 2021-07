Diamaro: esercitazione in ‘stile’ Sarri, difesa sotto pressione

Il Napoli lavora a Dimaro per preparare la stagione 2021/22. Gli azzurri hanno un nuovo tecnico: Luciano Spalletti, ma tra i collaboratori c’è un ex fedelissimo di Sarri: Francesco Calzona. Nel triennio di Sarri al Napoli, Calzona era il suo vice ed ora è ritornato nello staff partenopeo. In questi giorni di preparazione a Dimaro l’allenatore sta mettendo in atto degli allenamenti in stile Sarri, con quella attenzione maniacale alla linea difensiva, all’aggressione del portatore di palla, con recupero immediato del pallone. Una fase di pressing asfissiante quella del Sarri napoletano che aveva fatto emozionare i tifosi partenopei, anche se a livello di vittorie non aveva portato a nulla. Questo anche per i noti fatti svelati ad esempio da Le Iene.

Ora con Spalletti alla guida si rivede anche un pizzico di Sarri al Napoli. Calzona sta lavorando intensamente sulla retroguardia per cercare di prendere meno gol, cosa che ad esempio nella gestione Gattuso non era mai avvenuta con frequenza. Quello che è mancato è stato soprattutto il pressing che non sempre era organizzato ed il recupero di palla, in molte partite, era complicato e non veniva fatto in maniera immediata.

Leggi anche: