Sportmediaset – Accordo impossibile: Insigne dice addio al Napoli

Lorenzo Insigne ed il Napoli si diranno addio alla fine della prossima stagione. Dunque nel 2022 Insigne andrà via da Napoli a parametro zero. Al momento i contatti con Aurelio De Laurentiis sono praticamente nulli e pare che lo siano già da Napoli-Verona. Quell’ultima partita di campionato è stato un dramma sportivo in tutti i sensi. Il Napoli ha perso la Champions a causa di una partita sciagurata giocata dai calciatori, ma ha sancito anche la rottura tra il capitano ed il presidente De Laurentiis.

Spalletti vorrebbe tenere Insigne al Napoli, ma sarà difficilissimo. Sportmediaset conferma che il capitano del Napoli è pronto a dire addio alla squadra partenopea, perché l’accordo sul rinnovo non si trova.

Insigne-Napoli: altra perdita a parametro zero

Al momento Lorenzo Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione ma vorrebbe un leggero aumento a 5 milioni, oppure gestire i diritti d’immagine. De Laurentiis non molla e punta ad un contratto al ribasso.

Pugno duro del Napoli che non intende tendere la mano al suo capitano. De Laurentiis, in assenza di offerte convincenti in questa sessione di mercato, è pronto a perderlo a parametro zero il prossimo anno senza gravare sul bilancio. La sensazione è appunto quella di un ultimo anno insieme prima della separazione dopo 10 anni insieme. Difficile che il capitano accetti di ridursi lo stipendio, a maggior ragione dopo un Europeo da protagonista. L’alternativa potrebbe essere quella di rinnovare alle stesse condizioni attuali, ma con la gestione dei diritti d’immagine, tanto cari ad Adl.

Leggi anche: