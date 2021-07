Auriemma: “I tifosi chiedono a Koulibaly di restare. Ho una sensazione”

Kalidou Koulibaly è uno dei calciatori che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato. Il Napoli sarebbe disposto a cederlo, anche perché De Laurentiis è pronto a vendere qualsiasi calciatore, ma deve arrivare la giusta offerta. Fino ad ora ci sono due club che ci hanno provato per Koulibaly, con offerte consegnate al Napoli dal suo agente, ma nessuno ha convinto De Laurentiis.

I tifosi vorrebbero che Koulibaly restasse al Napoli. Tanto che oggi, come riferisce Raffaele Auriemma, i tifosi hanno intonato un coro per Koulibaly: “Resta con noi”. Il giornalista in un tweet ha poi aggiunto: “Ed è molto probabile che resti li dov’è”.