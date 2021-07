Koopmeiners – il Napoli fa sul serio, vuole soffiarlo all’Atalanta

Il Napoli fa sul serio per Teun Koopmeiners. Gli azzurri stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della trattativa del calciatore di proprietà dell’Az Alkmaar. Secondo Tuttomercatoweb Koopmeiners piace molto al Napoli che sta provando a soffiarlo all’Atalanta. La società orobica non riesce a chiudere per il giocatore e c’è una distanza importante sotto il profilo economico. La società olandese per Koopmeiners chiede 20 milioni di euro.

Di questa incertezza vuole approfittare il Napoli che ora prova a soffiare il centrocampista all’Atalanta. A quanto pare qualche novità importante potrebbe esserci la prossima settimana. Intanto il Napoli si sta informando su Koopmeiners che anche a livello di ingaggio è alla portata del Napoli, dato che i suoi agenti chiedono uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. Il giocatore al momento rappresenta una delle soluzioni più importanti per quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale che cerca il Napoli.