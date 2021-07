Scotto: “Napoli-Verona? 3 persone devono delle spiegazioni. Due sono andati via”

DIMARO – RITIRO NAPOLI 2021. Napoli–Verona è ancora nella mente dei tifosi azzurri. Il silenzio dopo quella nefasta partita che è costata al club azzurro la qualificazione Champions è paradossalmente assordante. In molti a distanza di tempo continuano a chiedersi cosa realmente è accaduto nello spogliatoio e soprattutto di chi è la colpa di quello sciagurato pareggio. A questi interrogativi a provato a rispondere Giovanni Scotto. Il il giornalista de il Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Linea Dimaro, programma in onda su Canale Otto:

“I tifosi pretendono delle spiegazioni dagli azzurri su Napoli-Verona? A mio avviso sono tre le persone che dovrebbero dirci cosa è successo al Maradona. Due però non sono più del Napoli. Mi riferisco innanzitutto a Gennaro Gattuso. Lui era l’allenatore anche se De Laurentiis lo ha assolto dicendo, in conferenza stampa, che non ha nulla da rimproverargli”.

Giovanni Scotto ai microfoni di di Linea Dimaro,ha poi aggiunto: “La seconda persona alla quale vorrei chiedere spiegazioni è Hysaj. Gli vorrei chiedere: ‘Elseid, hai visto il fallo di Chiellini in Italia-Inghilterra nel finale di gara? Perché non hai fatto la stessa cosa? La partita col Verona era quasi finita’. Chiedere infine delle spiegazioni a Lorenzo Insigne per un solo motivo: Il Magnifico è il capitano della squadra, il calciatore più rappresentativo…”.