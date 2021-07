Hysaj canta “Bella Ciao”, protesta i tifosi: video cancellati

Elseid Hysaj canta “Bella Ciao” ma dopo le proteste dei tifosi i video scompaiono. Gli Ultras-destra laziali sono intervenuti dopo che il nuovo difensore della Lazio si era presentato in ritiro cantando ‘Bella Ciao’. Un rito iniziatico quello di cantare una canzone per tutti i giocatori biancocelesti, ma la canzone proposta da Hysaj non è piaciuta alla frange di estrema destra dei tifosi della Lazio. Addirittura è cominciata una vera e propria aggressione sui social al giocatore.

A questo si è aggiunta una richiesta di spiegazioni, come scrive Sportmediaset: “Da qui allora la pretesa degli avere spiegazioni, presentandosi prima presso il locale in cui si trovava la squadra e poi nell’hotel sede del ritiro biancoceleste. Con tanto di intervento necessario della Digos e chiarimenti del ds laziale Igli Tare. E come sia andata a finire lo si può evincere girando la rete: i video pubblicati sui vari social dai giocatori stessi sono via via scomparsi, tolti o fatti togliere come si trattasse di un “reato”.