La pubblicità di Dazn con la Juventus con lo scudetto cucito sulla maglia fa il giro del web. Sono tantissime le immagini che stanno affollando il mondo dei social network in cui si vede il cartellone pubblicitario di Dazn. Va ricordato che il gruppo britannico ha in esclusivo il pacchetto maggioritario sui diritti tv della Serie A.

La pubblicità di Dazn con la Juventus in primo piano fa indignare i tifosi, perché sparsi per l’Italia ci sono tanti cartelloni con la foto in cui si vede la maglia dei bianconeri con lo scudetto cucito sul petto. Ma nella stagione 2020/21 il titolo in Serie A lo ha vinto l’Inter. Sul cartellone Lukaku con la maglia dell’Inter viene messo addirittura in terza linea, dietro al Milan. Al primo posto c’è invece Chiesa dalla Juventus. Alcuni utenti del web fanno notare anche un altro particolare della pubblicità di Dazn: la maglia della Juventus è l’unica dove si vede in maniera evidente il logo dello sponsor. Quasi inutile dire che cartello pubblicitario non c’è spazio per il Napoli, quasi come se non fosse una delle maggiori squadre della Serie A e che abbia centrato la qualificazione all’Europa League. Stessa cosa si può dire dell’Atalanta che è andata in Champions League.