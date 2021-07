Alvino: “Infortunio Lozano, arrivano novità sul suo recupero”

Ultime notizie sui tempi di recupero di Hirving Lozano. Il giocatore sta recuperando dall’infortunio con il Messico che lo terrà fuori dai terreni di gioco almeno per l’inizio del campionato. Sicuramente un brutto colpo per Luciano Spalletti che non sa ancora precisamente quando potrà avere completamente a disposizione il giocatore messicano. Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli parla delle ultime novità sui tempi di recupero di Lozano: “Oggi è il suo compleanno e gli facciamo gli auguri. Per quanto riguarda l’infortunio, il Napoli fa sapere che il recupero procede molto bene senza nessuna complicazione. La tabella di marcia viene rispettata, entro breve tempo ci sarà anche una visita di controllo”.

Hirving Lozano si è infortunato durante la Gold Cup, un infortunio all’occhio sinistro molto delicato, che in un primo momento aveva creato panico per coloro che avevano assistito allo scontro col portiere avversario. Lozano dovrebbe rientrare in Italia il 5 agosto, ma dovrà poi sottoporsi a test clinici ed esami strumentali, per valutare le condizioni ed il suo recupero.