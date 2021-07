Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo:

“Infortunio di Diego Demme? Dal Napoli filtra un’aria serena. Il club infatti fa sapere di essere tranquillo sui tempi di recupero del centrocampista italo tedesco che si è operato oggi a Villa Stuart. E’ stato operato dal professor Mariani e tutto è andato bene”.

Alvino ha poi ha aggiunto: “Secondo i dirigenti del Napoli i tempi di recupero di Demme non saranno molto lunghi ed il calciatore sarà ben presto a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Fatta questa doverosa premessa, io invece dico di essere abbastanza preoccupato perché se già prima si reclamava un centrocampista per l’addio del francese Bakayoko, adesso ne serve anche un altro. E vi spiego perché: basarsi sui tempi di recupero dopo un intervento chirurgico è come sedersi ad un tavolo da poker“.