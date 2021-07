Calciomercato Napoli, tre nomi per il centrocampo. Emerson si allontana.

L’immobilismo sul mercato sta facendo discutere i tifosi del Napoli. La società di De Laurentiis è praticamente ferma, anche quelle trattative che sembravano fatte, Zaccagni o Emerson Palmieri, oggi sembrano lontane. Il patron non ha stanziato un budget per il calciomercato, la priorità è vendere, ma l’infortunio di Demme ha scombinato le carte in tavola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, il mercato del club azzurro si sbloccherà nelle ultime due settimane:

UN CENTROCAMPISTA PER IL NAPOLI

“Le notizie su Demme cambiano relativamente la strategia in merito al centrocampista che il Napoli continua a cercare per completare il reparto. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, lo sta cercando a prescindere. L’unica controindicazione riguarda la formula del trasferimento. Il Napoli punta ad un prestito, quindi è normale che i tempi siano dilatati. Il mercato si sbloccherà nelle ultime due settimane, quando le società saranno costrette ad accelerare e magari rivedere le pretese iniziali. Vecino, Thorsby ma anche Camara, 24enne guineano dell’Olympiacos, restano soluzioni da monitorare in attesa dell’affondo decisivo”.

EMERSON PALMIERI SI ALLONTANA DAL NAPOLI

LA Repubblica ha poi aggiunto: “Stesso discorso pure per il terzino: Emerson Palmieri resta un affare complicato, così il Napoli ha bussato alla porta del Liverpool per capire la disponibilità del greco Kostas Tsimikas. Spalletti attende notizie e al momento pensa alle alternative. Fabiàn, in arrivo tra domani e sabato assieme ad Ospina, è il maggiore indiziato a giocare nei due qualora dovesse restare e non essere inserito in qualche trattativa. C’è sempre l’alternativa 4-3-3, un modulo che è nelle corde di questo gruppo”.

TUTTI IN GRUPPO A CASTEL DI SANGRO

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match di sabato all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, primo test internazionale del precampionato del Napoli, rimaneggiato per l’assenza di quasi tutti i nazionali. Insigne, Meret e Di Lorenzo sono attesi per martedì prossimo agosto e parteciperanno al ritiro di Castel di Sangro.