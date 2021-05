La foto postata da Mattia Zaccagni sui social non è piaciuta ai tifosi del Napoli. Il centrocampista ha pubblicato un post su Instagram nel quale è immortalata tutta la rosa scaligera intenta a festeggiare nello spogliatoio. I tifosi partenopei sono andati su tutte le furie, considerando il gesto uno sberleffo nei loro confronti. sui social di Zaccagni sono piovuti molti insulti:

Se vieni a Napoli l’anno prossimo ti sputo in faccia”.

“E ora che avete fatto la partita della vita che c… te ne venuto (sic)? Pezzo di m….”.

“Va a ca.. statti a Verona c….. non lottavi per un c…. e sei venuto a fare la partita della vita. Marcisci a Verona che a Napoli non ti vogliamo”.

Molti tifosi del Napoli hanno difeso il centrocampista del Verona invitandolo a vestire la maglia azzurra:

“La colpa è solo del Napoli che non è riuscito a vincere la partita”.

“Speriamo che vieni a Napoli, vogliamo giocatori come te”.

Zaccagni ha voluto rispondere alle offese con un messaggio:

“Sono amareggiato dalla cattiveria delle persone, spesso non ci si rende conto che dietro a un personaggio pubblico c’è una persona normale, con una famiglia normale e soprattutto una vita normale. Fortunatamente le critiche a me rivolte mi scivolano addosso perché nella mia vita mai nessuno mi ha regalato nulla, ho sempre lavorato e lottato per arrivare dove sono, il mio futuro io non lo posso ancora sapere ma sicuramente fino a che sarò a Verona continuerò a dare l’anima per il Verona. Mi dispiace che al giorno d’oggi sui social si scatena questo forte odio che potrebbe portare persone più deboli a starci male, quindi chiedo a tutti voi di riflettere e pensarci un po’ prima di scrivere cattiverie”.