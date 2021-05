Zaccagni, i tifosi del Napoli lo attaccano sui social: “non ti vogliamo”

Mattia Zaccagni nel mirino dei tifosi dei tifosi del Napoli. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo al Maradona, prova intensa e di grande qualità che non è piaciuta ai tifosi partenopei. I profili social di Zaccagni sono stati presi d’assalto da alcuni tifosi del Napoli che gli hanno rimproverato una eccessiva intensità in campo.

Zacccagni è uno dei nomi accostati da tempo al Napoli in sede di mercato, è stato invitato a non venire. Il giocatore è stato oggetto di critiche e di alcune offese personali che nulla hanno a che vedere con il calcio.

Ecco alcuni messaggi inviati dai tifosi del Napoli a Zaccagni:

“Se vieni a Napoli l’anno prossimo ti sputo in faccia”.

“E ora che avete fatto la partita della vita che c… te ne venuto (sic)? Pezzo di m….”.

“Vai a ca… statti a Verona c….. non lottavi per un c…. e sei venuto a fare la partita della vita. Marcisci a Verona che a Napoli non ti vogliamo”.

La delusione dei tifosi azzurri è comprensibile, nessuno si aspettava che il Napoli uscisse dalla Champions in questo modo, la squadra azzurra ha sofferto il modesto Verona e ha bruciato tutto quello che di buono era stato fatto durante il campionato.