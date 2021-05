Festa grande in casa Verona, Sturaro punge il Napoli: “Fino alla fine”

Il pareggio di Napoli al Verona non serviva assolutamente a nulla, ma la squadra negli spogliatoi ha festeggiato come se avesse vinto qualcosa. Merito di una prestazione arrembante degli uomini di Juric che hanno dato il massimo su ogni palla, cercando sempre di ripartire. Il tecnico del Verona ha imbrigliato il collega Gattuso che a fine partita è stato silurato da Aurelio De Laurentiis. Sul campo il Verona ha meritato il pareggio ed anzi Juric puntava alla vittoria, come ha ammesso anche a fine partita. Quella vittoria che mancava da una vita dato che nelle ultime dodici giornate il Verona aveva collezionato: 8 sconfitte e 4 pareggi, giocando un calcio scialbo e senza convinzione. Motivazioni che sono schizzate invece alle stelle al Maradona.

Foto – Sturaro esulta

Il giorno dopo Napoli-Verona Stefano Sturaro ha voluto ancora esultare per la partita pareggiata con gli azzurri. L’ex Juventus sui social ha scritto: “Fino alla fine! Abbiamo onorato la maglia e dimostrato ancora una volta chi siamo. Volevamo chiudere la stagione così, a testa alta, per rendere ancora una volta più orgogliosi voi tifosi”. Quel “Fino alla fine” forse non è utilizzato a caso, dato che il motto della Juventus, squadra che grazie anche ad un rigore inventato da Calvarese è riuscita ad accedere alla Champions League.