Valter De Maggio conferma: “Massimiliano Allegri al Napoli non è ancora finita. L’ho detto e lo ribadisco, se il Real Madrid non affonda allora il Napoli ha grandissime possibilità di prendere il tecnico ex Juventus“. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli aggiunge: “Certo la delusione è tanta ma bisogna pensare anche al futuro, al netto di un Champions League sfuggita anche per demeriti del Napoli“. Sempre De Maggio ha criticato pesantemente il silenzio stampa del Napoli: “E’ una soluzione arcaica sottrarsi alle domande dei giornalisti. Nessuno lo ha fatto in Serie A“.

A Radio Goal interviene anche Bruno Longhi che sulla prestazione del Napoli col Verona ha detto: “Sinceramente non pensavo che il Napoli potesse andare fuori dalla Champions League. Gli azzurri hanno avuto tanti problemi durante la stagione, con il tecnico e tra il tecnico e la società. Insomma questa volta il Napoli ha provato sulla sua pelle cosa significa fatal Verona“.

Longhi su Allegri al Napoli

Bruno Loghi ieri aveva lanciato un tweet in cui confermava l’arrivo di Allegri al Napoli. Longhi ha chiarito la situazione ed ha specificato: “Il tecnico parlando con un suo ex calciatore ha fatto sapere che la sua prossima squadra sarebbe stato il Napoli“. A Radio Goal parla anche Giovanni Galeone, molto vicino ad Allegri che conferma: “I contatti con De Laurentiis sono assolutamente reali, ma se il Real Madrid chiama lui andrà in Spagna“. Ma secondo Longhi la trattativa che porterebbe Allegri al Real Madrid è “molto complicata“. Sempre Galeone su Allegri al Napoli ha aggiunto: “Mi ha detto che entro la prossima settimana avrebbe firmato, non credo che Max dica una cosa del genere non è vero“.

