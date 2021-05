Il Napoli non riesce battere il Verona e il sogno Champions sfuma al Maradona. Fuori dallo stadio gli ultras della curva A e curva B si sono dati appuntamento per sostenere gli azzurri nella partita più importante della stagione. Non sono bastati i cori e gli striscioni a caricare la squadra di Gattuso. Fin dai primi minuti della partita, il Napoli è apparso, nervoso, confuso e a tratti quasi svogliato. La squadra azzurra era la brutta copia di quella che si è resa protagonista di una bellissima cavalcata che l’ha portata ad un passo dalla Champions.

La foto ricordo del Verona che esulta nello spogliatoio e l’immagine perfetta della serata, sembrava che, più di aver ottenuto un punto, avessero raggiunto un obiettivo.

Sul web i tifosi del Napoli hanno sfogato tutta la loro rabbia, nel mirino sono finiti: De Laurentiis, Gattuso e i calciatori:

“Banda di musica”.

“Una squadra imbarazzante, sembravamo noi il Verona”.

“Un’accozzaglia di isterici“.

“Il presidente metterà sul mercato i pezzi migliori, sceglierà un tecnico che si accontenti di guidare una formazione fortemente ridimensionata e ricominceremo a vivere esperienze che abbiamo già vissuto, ahimé, sulla nostra pelle di poveri tifosi delusi”.

“Avete visto le facce dei giocatori prima della partita”.

“Troppe cose strane ieri sera. Lo sguardo di insigne dice tutto.”

“Il Verona otto punti nelle ultime dodici partite, otto sconfitte”.

“Giocatori senza palle”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sui vari social. La delusione per il popolo azzurra è tanta.