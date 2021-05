Napoli fuori dalla Champions. Bargiggia ‘gode’ della sconfitta di De Laurentiis

Paolo Bargiggia commenta la mancata qualificazione del Napoli alla Champions League. Il giornalista su twitter si dice dispiaciuto per Gattuso ed il suo staff, ma non risparmia una frecciata diretta ad Aurelio De Laurentiis. Bargiggia scarica praticamente le colpe sul presidente del Napoli, che a fine partita ha dato il ben servito a Gattuso che non è più il tecnico del Napoli. Ecco il tweet del giornalista:

“Sembrava non stesse aspettando altro! E voleva chiudere con Gattuso anche tra gennaio e febbraio. Questa Champions League mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per Aurelio De Laurentiis che si è dimostrato quanto meno un pessimo dirigente”. Non è la prima volta che Bargigga attacca Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ora dovrà recuperare i cocci della sua squadra, capire se può ancora continuare ad investire senza ridimensionamento anche con la mancata qualificazione alla Champions. Il club deve ancora annunciare il nuovo allenatore, anche se Longhi nel pomeriggio ha fatto capire che Allegri sarà il prossimo tecnico del Napoli.