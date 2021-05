UFFICIALE – De Laurentiis saluta Gattuso, non è più l’allenatore del Napoli

Ora è ufficiale Gennaro Gattuso non più l’allenatore del Napoli. La notizia era nell’aria già da tempo, ma il tweet di De Laurentiis ha sgombrato il campo da ogni dubbio. Il presidente del Napoli attraverso twitter ha scritto un messaggio di saluto a Gennaro Gattuso: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”. Il tecnico calabrese lascia il Napoli senza la qualificazione alla Champions League, che sembrava cosa già fatta. Gli azzurri avrebbero dovuto battere il Verona, ma Juric ha messo in scacco tatticamente Gattuso per la seconda volta in stagione ed il Napoli si è suicidato, sportivamente parlando.

Gattuso via da Napoli: Allegri il sostituto?

Aurelio De Laurentiis ha dato l’addio a Gennaro Gattuso che lascia la panchina del Napoli. A questo punto si attende l’annuncio del nuovo tecnico. Nel pomeriggio Bruno Longhi aveva annunciato l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri, dandolo per cosa già praticamente fatta. Bisognerà capire se Allegri deciderà di venire al Napoli senza Champions League. Il club si deve risollevare dopo un’annata deludente, fatta di tanti alti e bassi e conclusasi in un modo assurdo.